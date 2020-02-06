«فودة» يناقش تعزيز العلاقات مع سفير أوكرانيا بالقاهرة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم بالقاهرة السفير يفهين ميكيتينكو، سفير دولة أوكرانيا في مصر، وذلك في إطار توطيد وتنشيط العلاقات الثنائية.وتناول اللقاء العلاقات القوية التي تربط بين مصر وأوكرانيا في المجالات كافة، وخاصة المجال السياحي.وأشار المحافظ إلى دور أوكرانيا المميز ووقوفها إلى جانب مصر واستمرار تدفق السياحة الأوكرانية إلى مدينة شرم الشيخ وزيادتها خلال السنوات الماضية.وأضاف فودة أن السائح الأوكراني مرحب به دائمًا وله مكانة خاصة لدى المصريين وخاصة بمدن جنوب سيناء السياحية.كما تناول اللقاء دراسة عمل بروتوكول توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية الأوكرانية.كما تم مناقشة التعاون في مجال السياحة الاستشفائية والتنسيق مع الخبراء المختصين، في ظل اهتمام مصر بهذا النوع من السياحة وإقامة مؤتمر عالمي بهذا الشأن في القريب العاجل برئاسة المحافظ.