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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:15 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن شركة إن آى كابيتال القابضة؛ إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن شركة إن آى كابيتال القابضة هي شركة مصرية رائدة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات من القطاع الخاص أو الحكومة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشركة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصري، مشيرة إلى أن الشركة تدير حاليًا برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة وتنويع مصادر الدخل للحكومة وتوسيع قاعدة الملكية، كما تقوم الشركة بتقديم الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة لشركات القطاع الخاص.

من جانبه، قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة "إن شركة ان اَي كابيتال تتوسع حاليا في نشاطها الخاص بترويج الاكتتابات وإدارة الأصول الاستثمارية للمساهمة في تحقيق برنامج الشمول المالي الذي سيتيح للمواطنين والمؤسسات المحلية والأجنبية الاستثمار في البورصة والحصول على عائد مجز، وفي ذات الوقت توفير رؤوس الأموال للشركات المصرية للتوسع وخلق فرص عمل جديدة وذلك بدعم كامل من بنك الاستثمار القومي".

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن شركة إن آى كابيتال تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بشتى جوانب السوق المصري، وذلك من خلال فريق مصرفي يضم أفضل الكفاءات التي تحظى بخبرات واسعة اكتسبتها في كبرى بنوك الاستثمار والشركات المحلية والعالمية.

وعلى صعيد تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قيام الشركة حاليًا بإدارة محفظة شركة مصر لريادة الأعمال، بالإضافة إلى إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم، كما تدير إن آى كابيتال محفظة شركة أيادى للاستثمار والتنمية.
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات
التخطيط: «إن آى كابيتال» تدير الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات

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