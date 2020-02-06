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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: «كورونا» لن يؤثر على الألعاب الأوليمبية فى طوكيو

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:14 م
كورونا
كورونا
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قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، إن تفشي فيروس "كورونا" لن يؤثر على الألعاب الأوليمبية والبارالمبية في اليابان، المقرر أن تبدأ الصيف المقبل.

وأضاف آبي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فيما يتعلق بما إذا كان سيتم إقامة ألعاب طوكيو الأوليمبية (في الموعد المقرر لها): "أود أن أوضح أنه لم يتم النظر في إجراء محادثات أو وضع خطط بين المنظمين ولجنة الأوليمبياد الدولية، منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا".

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع تفشي فيروس "كورونا" في عدة دول، عقب انطلاقه أولًا من مدينة "ووهان" بوسط الصين، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس في الصين إلى 28 ألفًا، كما تسبب في وفاة 563 شخصًا، وقد سجلت اليابان إصابة 45 شخصًا بالفيروس.

وقال آبي مطلع الأسبوع الجاري: إن اليابان ستعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى؛ للتأكد من مواصلة استعدادات الألعاب الأوليمبية والبارالمبية دون أن تتأثر بالفيروس الجديد.

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