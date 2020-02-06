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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قبّالا» عاصمة للسياحة الإسلامية للعام 2020

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعكف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع جمهورية أذربيجان والمؤسسات التابعة للمنظمة، على إعداد برنامج حافل بالعديد من الفعاليات السياحية والمهرجانات الثقافية والفنية والتراثية والمعارض السياحية الإسلامية، في إطار الاحتفال بمدينة (قبّالا) عاصمةً للسياحة الإسلامية لعام 2020.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أنه جرى خلال الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، التي عقدت في الفترة من 5 -7 فبراير 2018، اختيار مدينة (قبّالا) في أذربيجان، لتكون عاصمة للسياحة الإسلامية خلال العام الجاري 2020.

ويتم في إطار منظمة التعاون الإسلامي، اختيار عاصمة للسياحة الإسلامية سنويًا بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير القدرات السياحية والاقتصادية للعواصم السياحية التي يتم اختيارها، وتعزيز التضامن الإسلامي عن طريق تبادل المنتجات والخدمات، ودعم البنية التحتية في القطاع السياحي.

وتعد مدينة (قبالا) أقدم مدينة في أذربيجان، ومن أهم المدن السياحية، فهي مدينة جبلية تقع على بعد 225 كم من مدينة (باكو) عاصمة أذربيجان، تجذب السياح إليها بمعالمها الأثرية، التي لها تاريخ وثقافة خاصة.

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