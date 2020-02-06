«قبّالا» عاصمة للسياحة الإسلامية للعام 2020

تعكف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع جمهورية أذربيجان والمؤسسات التابعة للمنظمة، على إعداد برنامج حافل بالعديد من الفعاليات السياحية والمهرجانات الثقافية والفنية والتراثية والمعارض السياحية الإسلامية، في إطار الاحتفال بمدينة (قبّالا) عاصمةً للسياحة الإسلامية لعام 2020.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أنه جرى خلال الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، التي عقدت في الفترة من 5 -7 فبراير 2018، اختيار مدينة (قبّالا) في أذربيجان، لتكون عاصمة للسياحة الإسلامية خلال العام الجاري 2020.ويتم في إطار منظمة التعاون الإسلامي، اختيار عاصمة للسياحة الإسلامية سنويًا بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير القدرات السياحية والاقتصادية للعواصم السياحية التي يتم اختيارها، وتعزيز التضامن الإسلامي عن طريق تبادل المنتجات والخدمات، ودعم البنية التحتية في القطاع السياحي.وتعد مدينة (قبالا) أقدم مدينة في أذربيجان، ومن أهم المدن السياحية، فهي مدينة جبلية تقع على بعد 225 كم من مدينة (باكو) عاصمة أذربيجان، تجذب السياح إليها بمعالمها الأثرية، التي لها تاريخ وثقافة خاصة.