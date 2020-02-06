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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعاون الاقتصادى الألمانى يزور مصر لبحث قضايا المياه والطاقة غدًا

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:11 م
الدكتور جيرد موللر
الدكتور جيرد موللر
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يبدأ وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، الدكتور جيرد موللر، زيارته للقاهرة، غدا الجمعة؛ لبحث قضايا المياه والطاقة في مصر، وسيعقد عدة لقاءات مع الشركاء المصريين في مدينة أسوان، وسيتفقد العديد من المشروعات.

وقال الوزير موللر، في بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم الخميس: "إن النيل هو شريان الحياة للملايين، وفي الوقت ذاته، فهو مهم للتوسع في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، ويتعين أن تتحول إفريقيا إلى قارة خضراء، والتكنولوجيا اللازمة لذلك متوافرة"، مضيفا: "محطة توليد الطاقة بخزان أسوان لا تخلق فرص عمل فحسب بل هي أيضًا مصدر للطاقة الخضراء بالتقنيات الألمانية".

وأوضح، أن مصر وألمانيا تعملان منذ الستينات معًا في مجال التنمية، من أجل تحسين ظروف المعيشة للعديد من الأفراد وخلق مقومات التنمية المستدامة للبلاد.

ونقل بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، قول السفير الألماني الدكتور سيريل چان نون، بمناسبة هذه الزيارة: "تعد مصر شريكًا مهمًا لألمانيا فيما يتعلق بمجال التنمية، وذلك بالنظر إلى أهمية مصر الإقليمية وشبابها وقدراتها الاقتصادية الواعدة، ولهذا من دواعي سرورنا جدًا قيام الوزير موللر بهذه الزيارة، حيث سيتمكن بنفسه من خلال هذه الزيارة من تكوين صورة عن مجالات التعاون التنموي الألماني المصري".

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