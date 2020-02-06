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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ«سباك» قتل شقيقته بالمعصرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمعاقبة المتهم "شريف.أ" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بضرب شقيقته حتى الموت بالمعصرة.

وأسندت النيابة للمتهم "شريف"، سباك، تهمة الضرب العمد لشقيقته "ميار"، وأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، وقام بتقييدها بأن قام بلف سلسلة حديدية حول رقبتها قاصدا تقييدها، فأدى ذلك إلى وفاتها، ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة احتجاز الطفلة المجنى عليها "ميار" وكان ذلك بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز المتهم مادة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "جنزير حديدي" بدون مصوغ من الضرورة المهنية.

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