رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:02 م
جولة تفقدية
جولة تفقدية
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
فقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المرافق والخدمات بمدينة أسيوط الجديدة للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على استعدادات المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وبحث سبل دعم الخدمات بالمدينة لتحقيق الجذب السكاني إليها.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس علي نائب رئيس الجهاز.

بدأ المحافظ جولته مستقلًا أتوبيس الجهاز بتفقد بعض المرافق والمؤسسات وزيارة المدرسة اليابانية بالمدينة والتقى بالعاملين بالمدرسة، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم للنهوض بالعملية التعليمية مصدرًا تعليماته لرئيس جهاز المدينة لسرعة الاستجابة لطلباتهم بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ أقسام المدرسة وبعض الفصول الدراسية وتابع الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني وشاهد الوسائل التعليمية داخل الفصول وحجرات الأنشطة.

واستكمل المحافظ جولته داخل المدينة بلقاء المواطنين والاستماع إلى مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم كما تفقد بعض الخدمات الأمنية أمام الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة أسيوط الجديدة وصافح زوار الكنيسة.

وشدد المحافظ على ضرورة استكمال أعمال التشجير داخل المدينة ورفع كفاءة الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة والطرق الداخلية كما وعد بتدخله لسرعة تشغيل مبنى التأمينات الاجتماعية.

وانهى المحافظ جولته بزيارة مبنى جهاز مدينة أسيوط الجديدة والتقى رؤساء الأحياء والعاملين بالجهاز واستمع إلى شرح من المهندسة جيهان عمار عن معدلات الإنجاز في مشروعات المدينة، ومعدلات الاستثمار التي تجاوزت 4 مليار جنيه حتى الآن فضلًا عن التوسع في فتح مشروعات استثمارية جديدة بالمدينة وتوفير فرص العمل للشباب.
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة
محافظ أسيوط يتفقد جودة الخدمات في المدينة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

ترحيب نسائى بتصديق السيسى على قانون حبس الممتنعين عن دفع النفقة

منذ حوالي 17 ساعة

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

منذ يومين

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

منذ حوالي 16 ساعة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

الصور

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

الأكثر قراءة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

تفحم 4 أشخاص في حريق شقة بالجيزة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

5 عادات خاطئة داخل المطبخ تضر بصحتك

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

ناهد السيد تكتب: دعوة وزيرة الثقافة في عيد الحب.. تجنبوا الصين وتهادوا بالمنتج المصري بساقية بيفرلي

«الشخصية الفصامية» كتاب جديد للدكتور نور الرمادي

عبدالدايم: مهرجان قنا للموسيقى شريان جديد للقوة الناعمة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة