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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى تنشئ مركز للتنبؤ بالفيضان في الكونغو

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:57 ص
جولة تفقدية
جولة تفقدية
وائل القمحاوى
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تفقد مستشار وزير الموارد المائية بدولة الكونغو، مركز التنبؤ بفيضان النيل، بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، للتعرف على كافة المهام والإطلاع على تقنيات التنبؤ بالفيضان المستخدمة في المركز، خاصة أن وزارة الموارد المائية والري المصرية تعمل على إنشاء مركز تنبؤ مشابه بدولة الكونغو الديمقراطية.

تم خلال الزيارة التعريف بتاريخ المركز وكيفية متابعة الأمطار والسيول وإنشاء الخرائط المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وأنشطة المركز فى متابعة وتشغيل نظام استقبال صور الأقمار الصناعية لحساب الأمطار ومتابعة وتشغيل نماذج التنبؤ بالطقس على مصر وحوض نهر النيل.

كما تم توضيح كيفية إصدار النشرات الفنية التى تصف حالة الطقس، وعمل سيناريوهات تشغيـل السد العالى ونماذج التغيرات المناخية وتقدير تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية فى حوض نهر النيل، ومتابعة الظواهر الهيدرولوجية والمتيورولوجية على مصر وحوض النيل الحالية والمتوقعة لفترة مستقبلية وبدرجة دقة مناسبة، وتنفيذ خرائط التنبؤ للسيول تساعد فى تحذير الجهات المعنية والمواطنين قبلها لاتخاذ الإجراءات الوقائية ودرء مخاطرها.
الرى تنشئ مركز للتنبؤ بالفيضان في الكونغو
الرى تنشئ مركز للتنبؤ بالفيضان في الكونغو
الرى تنشئ مركز للتنبؤ بالفيضان في الكونغو
الرى تنشئ مركز للتنبؤ بالفيضان في الكونغو
الرى تنشئ مركز للتنبؤ بالفيضان في الكونغو
الرى تنشئ مركز للتنبؤ بالفيضان في الكونغو

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