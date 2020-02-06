فرقة رضا تؤدى عروضًا بالأمم المتحدة فى فيينا

أعلن الدكتور عمرو الإتربي، المستشار الثقافي المصري في فيينا، أن فرقة رضا للفنون الشعبية سوف تزور النمسا في الفترة القليلة المقبلة، وذلك لإقامة عدة حفلات بمناسبة مرور ٦٠ عامًا على إنشاء فرقة الفنون الشعبية الأولى.وأضاف الدكتور عمرو الإتربي، في بيان له، أن فرقة رضا للفنون الشعبية سوف تحيي ثلاث حفلات بالنمسا: الحفلة الأولى بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، والحفلة الثانية ستكون لأبناء الجالية المصرية في النمسا، والثالثة ستكون للبعثات الدبلوماسية العربية.وتوجه المستشار الثقافي المصري في فيينا بالشكر للسفير عمر عامر، سفير مصر لدى النمسا ومندوبها لدى المنظمات، لتذليله كل المشكلات التي تواجه استقبال وإقامة أعضاء فرقة رضا للفنون؛ مؤكدا أنه لولا الدعم الذي أولاه السفير لم يكن المكتب الثقافي يستطيع استقبال الفرقة.من ناحيته، أشاد بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بالدور الكبير الذي يقوم به المكتب الثقافي المصري بفيينا، برئاسة المستشار عمرو الإتربي، لتقديم الثقافة والفن المصري مرة لأبناء الجالية المصرية في النمسا، ومرة أخرى لأبناء الشعب النمساوي.وتوقع بهجت العبيدي أن تلاقي حفلات فرقة رضا للفنون الشعبية بالنمسا نجاحا كبيرا، لما تتمتع به من قدرات فنية كبيرة، وبما لها من خبرة في مجال الفنون الشعبية تؤهلها لتتخطى الحدود لتصبح فرقة بصبغة عالمية.