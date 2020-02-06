تثبيت مسلة التحرير بالكامل السبت.. و15 يومًا للانتهاء من «النافورة»

واصل القائمون على المشروع القومي بميدان التحرير، اليوم الخميس، عملهم، لإنجاز المخطط التطويري لجعل الميدان، متحفًا مفتوحًا، خاصة أن مسلة فرعونية ستتوسط الميدان.من ناحيته، قال وليد عبدالعال، المدير العام لمشروع تطوير ميدان التحرير واستشاري المكتب المصمم لمشروع تطوير الميدان إنه، تم تركيب الجزء الثاني من المسلة أمس، واليوم يتم تركيب القطعة الثالثة، على أن تبقى 3 قطع، ويتم تجهيز كل قطعة في يوم، على أن يتم تثبيت المسلة بشكل كامل، يوم السبت المقبل.وأوضح عبدالعال، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه ابتداءً من السبت، سيتم استكمال أعمال النافورة بصنية الميدان في وقت لا يتخطى الـ15، لتبدأ مرحلة تثبيت الكباش بصينية الميدان، لافتًا إلى تأخر طفيف في أعمال النافورة.وأكد المدير العام لمشروع تطوير ميدان التحرير، أن إنجاز المشروع التطويري بشكل عام يسير بمعدل مرضي حسب الخطة الموضوعة له.من ناحيته، قال الدكتور علي عبدالرحمن، استشاري السلامة الإنشائية، أن دوره انتهى بأعمال التطوير في الميدان، وذلك بعد نجاح تثبيت أول أجزاء المسلة.وأكد عبدالرحمن، لـ"الدستور"، على النجاح الكامل لعمليات التطوير والأحمال المعتلية لمحطة ميدان التحرير وسلامة "الصبة" التي تم استخدامها، لافتًا إلى أن الأجزاء الباقية من المسلة خفيفة أسوةً بتثبيت أول أجزاء المسلة.من ناحيته، قال طاهر محمد خليفة، مسئول السلامة بموقع ميدان التحرير، إن الونش الرافع لأجزاء المسلة لم يسجل أي عطل، وتتم مراجعته بشكل لحظي، ولم يؤثر وجوده على الحركة المرورية بالمرة.وأكد طاهر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه مع كل جزء يتم تركيبه من المسلة، يتم إنزال السقالات، وتعليتها من جديد للصعود، مشيرًا إلى صعود السقالات بالتدريج.