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محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوافق على اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بـ92 مليون دولار

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:56 ص
السيسي
السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 604 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى- مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدها بتاريخ 24 ديسمبر 2019.

وينص التعديل على أن تكون المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحقيق الهدف هي مبلغ اثنان وتسعون مليونا ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون مليون دولار أمريكي، مع تعديل المادة (4) بحذف عبارة (30 سبتمبر 2020) ويحل محلها عبارة (30 سبتمبر 2024).

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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