الأونروا: شطب كلمة «اللاجئين» عن لافتات مدارسنا بغزة خطأ فني

شوهدت في ساعات صباح، اليوم الخميس، لافتات على بعض مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، شطب عنها كلمة "اللاجئين".وقال المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا الفلسطينية: إن ما حدث مجرد خطأ فني من طرف المقاول، الذي يعمل في تشطيب المدارس، مؤكدا أنه غير مقصود.وأضاف إن المقاول عند انتهائه من العمل في بعض المدارس، قام بوضع لافتات بأسماء المدارس وأسقط عنها كلمة اللاجئين، وهذا ليس بطلب من إدارة الأونروا، مؤكدا أن الأونروا بدأت بسحب اليافطات لتعديلها بأسرع وقت ممكن لإعادة كلمة اللاجئين على أسماء المدارس، وأنه لا يوجد أي تغير يذكر على سياسة الوكالة في هذا الموضوع.