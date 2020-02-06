جورجينا تفاجئ كريستيانو رونالدو بـ«هدية ثمينة»

فاجأت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد مفاجئ في شوارع مدينة تورينو الإيطالية.وعرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، أثناء سير كريستيانو رفقة جورجينا وابنه جونيور، حيث فاجأته صديقته بهدية ثمينة جدًا بمناسبة عيد ميلاده الـ35.وأظهر مقطع الفيديو، الهدية التي حصل عليها رونالدو، وهي عبارة عن سيارة فارهة من نوع "Mercedes G-Class"، وظهر أصدقاء اللاعب وأقاربه بشكل مفاجئ وهم يغنون له، ويتمنون له التوفيق في عامه الجديد.ووضعت جورجينا السيارة في الشارع أمام المطعم الذي كان يتناول فيه رونالدو العشاء معها ومع ابنه الأكبر جونيور في تورينو، المدينة التي تحتضن نادي يوفنتوس، واندهش رونالدو من المفاجئة وشكرها على الهدية.