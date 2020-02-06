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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التعليم العالى يفاجئ مستشفيات طنطا الجامعى

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:55 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية- شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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شهدت جامعة طنطا، منذ قليل، زيارة مفاجئة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وتفاجئ رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع والنواب بالزيارة.

وكشفت مصادر، أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ من قبل الوزير، ولا يوجد علم لدى أي أحد من قيادات الجامعة بها، وأوضح أن الوزير يتفقد حاليًا مستشفيات الجامعة، وأن الزيارة بهدف استعدادات الجامعة لمواجهة فيروس "كورونا".

وتأتي الزيارة ضمن الجولات والزيارات المتتالي التي يجريها الوزراء للاطمئنان على كل الاحتياطات بالأماكن الصحية والوقوف على مدى استعدادها لمواجهة أي شىء طارئ.
وزير التعليم العالى يفاجئ مستشفيات طنطا الجامعى
وزير التعليم العالى يفاجئ مستشفيات طنطا الجامعى
وزير التعليم العالى يفاجئ مستشفيات طنطا الجامعى
وزير التعليم العالى يفاجئ مستشفيات طنطا الجامعى

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