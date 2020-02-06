وزير التعليم العالى يفاجئ مستشفيات طنطا الجامعى

شهدت جامعة طنطا، منذ قليل، زيارة مفاجئة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وتفاجئ رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع والنواب بالزيارة.وكشفت مصادر، أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ من قبل الوزير، ولا يوجد علم لدى أي أحد من قيادات الجامعة بها، وأوضح أن الوزير يتفقد حاليًا مستشفيات الجامعة، وأن الزيارة بهدف استعدادات الجامعة لمواجهة فيروس "كورونا".وتأتي الزيارة ضمن الجولات والزيارات المتتالي التي يجريها الوزراء للاطمئنان على كل الاحتياطات بالأماكن الصحية والوقوف على مدى استعدادها لمواجهة أي شىء طارئ.