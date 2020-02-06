الصور الأولى لـ خالد جلال من منزله بعد شفائه

تفاصيل أزمته الصحية



وطلب الطبيب من المخرج خالد جلال بعض الفحوصات؛ للاطمئنان عليه ليكتشف أنه يحتاج عملية بسيطة، وهي قسطرة بالقلب، وبالفعل أجرى العملية في المستشفى.



حالته الصحية حاليًا

ويتواجد حاليًا المخرج خالد جلال في منزله بصحبة زوجته وأولاده، ويزوره الفنانون والنجوم للاطمئنان عليه، حيث يعيش فترة النقاهة حاليًا.



وزار عدد من أبطال عرض «سينما مصر» المخرج الكبير، والتقطوا الصور التذكارية معه.



عودة «سينما مصر»

ومن المقرر أن يعود المخرج خالد جلال لاستئناف عروض «سينما مصر» مشروع تخرج الدفعة الثانية من مركز الإبداع ستوديو المواهب خلال الشهر الجاري، ويشارك في بطولة العرض 67 موهبة جديدة.

عاد المخرج الكبير خالد جلال، إلى منزله بعد تماثله الشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا إثر الإرهاق والضغط الذي كان يمر به الفترات الماضية، حيث قدم عرضين مهمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأول في منتدي شباب العالم، والثاني في احتفالية عيد الشرطة.شعر المخرج خالد جلال بإرهاق شديد جعله يذهب للطبيب الخاص من أجل الاطمئنان على صحته.