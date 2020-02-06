أساتذة الأنف والأذن: مصر حققت طفرة كبيرة فى زراعة القوقعة

أكد الدكتور محمد عبدالرحمن الشاذلي، الرئيس الأسبق لقسم الأنف والأذن والحنجرة بقصر العيني، ورئيس المؤتمر الرابع للجمعية المصرية لجراحة الأنف والحنجرة، أن مصر حققت طفرة كبيرة في زراعة القوقعة، حيث تطور الأداء من إجراء حوالي 30 عملية سنويا في عام 2007 إلى ما يزيد على 1500 عملية حاليًا.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع الرابطة العربية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة وكلية طب قصر العيني، أن مراكز زراعة القوقعة زادت إلى حوالي 30 مركزا على مستوى كل المحافظات، كما أن الحكومة كانت تشارك بجزء من تكلفة زراعة القوقعة حتى عام 2018، منذ الربع الأخير في عام 2019 بدأت الحكومة في تحمل التكلفة الكاملة لعمليات الزرع.ولفت إلى أن زراعة القوقعة داخل الأذن ليست نهاية الإعاقة السمعية، حيث إن المتابعة والتأهيل اللذين يتبعان العملية هما اللذين يحددان مستوى نجاح المنظومة بشكل متكامل، لأن عدم التأهيل الجيد يضعف من قدرة الطفل على إدراك الكلمات وفهمها.ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبدالنصير، رئيس أقسام الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العيني وسكرتير عام المؤتمر، إن زراعة القوقعة ليست عملية جراحية فقط، بل هي عبارة عن منظومة متكاملة للتعامل مع أحد أنواع ضعف السمع، والذي كان من الصعب التغلب عليه، ولكن الطب تمكن من التوصل لعلاج هذه الحالات الصعبة، التي كان الطب يقف عاجزا أمامها قبل ابتكار عمليات زراعة القوقعة.وأضاف الدكتور أسامة عبدالنصير، أن القوقعة عبارة عن جزأين إلكترونيين، أحدهما يزرع جراحيا داخل أذن المريض، والجزء الثاني عبارة عن سماعة خارجية، ثم تتم برمجة الجزء الخارجي، ليبدأ في بث أصوات معينة، إلى أن يبدأ الطفل في فهم الحروف والكلمات والجمل، حسب قدرته على التطور وحسب العمر الذي زرعت فيه القوقعة.وأشار إلى أن الخبراء المشاركين في المؤتمر حاولوا مناقشة الجديد الذي من شأنه تحسين النتائج، وبحث الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات زراعة القوقعة بعد نحو 20 عاما من البدء في عمليات الزرع، وعلى رأسها التكلفة المرتفعة جدا، حيث إن الجهاز تنتجه نحو 4 شركات فقط في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية متكفلة بعلاج جميع المرضى الذين تستدعي حالتهم زراعة القوقعة.ونوه إلى أن أسباب الإصابة بضعف السمع وخاصة الحسي العصبي، قد تكون وراثية نتيجة زواج الأقارب، أو لأي أسباب تعرضت لها الأم أثناء الحمل، وخاصة الأمراض الفيروسية، وأشهرها المسببة للحصبة والغدة النكافية.وقال إن الأسرة يمكنها اكتشاف ضعف السمع، من خلال مراقبة ردود أفعال الطفل تجاه الأصوات المرتفعة والمفاجئة، حيث يجب على الطفل الذي بلغ عمره 3 أشهر أن ينتفض عند سماع صوت مفاجئ، ويوجه نظره تجاه مصدر الصوت، وعدم حدوث رد فعل يعد مؤشرا على وجود مشكلة.وأشار إلى أن أفضل سن لزرع القوقعة هو ما قبل بلوغ الـ3 سنوات، هو العمر الذهبي لزرع القوقعة؛ لأن الأسوياء يبدأون في التحدث خلال هذه المرحلة السنية، مشيرا إلى أن منظمة الأغذية والصحة الأمريكية نوهت إلى أن أقل سن لزرع القوقعة هو عمر عام، مشيرا إلى أنه كلما كان سن الزرع مبكرا كلما كانت الفائدة أكبر.وأشاد بقيام الدولة المصرية في بدء تنفيذ ما يعرف بالمسح السمعي للكشف على الطفل منذ اليوم الأول لولادته من خلال أجهزة يمكنها اكتشاف المشكلة وإن لم تكن بدقة تامة، ولكنها خطوة للبدء في الفحوصات الأكثر تخصصا، لافتا إلى أن مصر تتكفل بعلاج أي طفل يعاني من ضعف السمع رغم التكلفة الباهظة التي تشكو من تحملها دول كبرى، منها كندا ودول في أوروبا، مؤكدا أن الحكومة المصرية توفر قوقعة عالية الجودة ومن أكفأ الأنواع الموجودة في العالم وهي قابلة للتحديث والتطوير.