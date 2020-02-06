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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب هلع الـ«كورونا».. الأردن يمنع تصدير الكمامات الطبية

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:52 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، قرارا إلى المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجمارك الأردنية، بمنع تصدير الكمامات.

وقال مدير عام المؤسسة لصحيفة "المملكة" هايل عبيدات: إن بعض الحالات تلجأ إلى تهريبها، وهناك مصنع محلي لإنتاج الكمامات سيكون جاهزا الأسبوع المقبل ينتج ما لا يقل عن 10000 كمامة في الساعة.

وأوضح عبيدات: أن هناك مخزونا يكفي لما لا يقل عن 6 أشهر لجميع أنواع الكمامات، مؤكدا أنه "تم التنبيه على ضرورة الحفاظ على السعر المتعارف عليه للكمامات، وما كان سعرها قبل شهر أو شهرين والذي يأتي من فواتير الاستيراد".

وأن "المواد الأخرى سواء غذائية أو علاجية أو ملابس ليس لديها الفرصة أن تكون ناقلا لمكورات فيروس "كورونا" لأنه يعيش 48 ساعة أو أقل في الهواء الطلق أو الجاف، وعمليات الشحن التي تم شحنها قبل أكثر من شهر تم أخذ إجراءاتها من أسبوعين منذ بداية الأزمة، ومنذ تفشي الفيروس في الصين تم أخذ إجراءات بضبط عملية الاستيراد والتشديد على المواد الغذائية التي تأتي من الصين".

وأكمل عبيدات "المؤسسة تعمل مع كل مؤسسات الدولة حتى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية فيما يتعلق بموضوع فيروس كورونا"، مشددا على أنه يتم التأكد من السلع عبر إجراء بعض الفحوصات المخبرية ومتابعة الوثائق الصحية.

من جهتهم، أشار ملاك مستودعات بيع المستلزمات الطبية إلى ارتفاع الطلب على الكمامات في الآونة الأخيرة، في ظل تصديرها إلى الخارج وتحديدا إلى جمهورية الصين، ما أدى لارتفاع أسعارها الضعف.

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