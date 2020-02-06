قائمة إيلون ماسك للأكثر استماعًا.. الصدارة لحسن شاكوش

غرد الملياردير الأمريكي الشهير، عبر حسابه على "تويتر"، بقائمة الأغاني الـ8 الأكثر استماعًا عبر منصة "ساوند كلاود" في العالم، وحققت عدد مرات سماع يتخطى حاجز 2 مليون مرة، وجاء ضمن القائمة المطرب الشعبي حسن شاكوش، بأغنيتين في مركزين مختلفين.حضر ضمن القائمة التي غردها إيلون ماسك، المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، في المركز الثاني بأغنية "مهرجان بنت الجيران"، وكذلك في المركز السابع بأغنية "مهرجان شمس المجرة"، محققًا بالأغنيتن مراكز متقدمة عالميًا ضمن الأكثر استماعًا على المنصة، في حدث فريد من نوعه على منصات عالمية.جدير بالذكر أن حسن شاكوش تردد كثيرًا في الآونة الأخيرة، بعد مهرجان بنت الجيران.