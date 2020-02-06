محافظ المنوفية: «مشروعك» وفر 168 فرصة عمل خلال يناير

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم في توفير 168 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يناير الماضي من خلال تنفيذ 133 مشروعًا متنوعًا بقروض ما يقرب من 22 مليون جنية بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع بنك مصر.وأكد محافظ المنوفية على أن مبادرة "مشروعك" تعمل على تشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذا لرؤية مصر 2030.