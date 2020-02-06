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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: «مشروعك» وفر 168 فرصة عمل خلال يناير

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:47 ص
فرصة عمل
فرصة عمل
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم في توفير 168 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يناير الماضي من خلال تنفيذ 133 مشروعًا متنوعًا بقروض ما يقرب من 22 مليون جنية بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع بنك مصر.

وأكد محافظ المنوفية على أن مبادرة "مشروعك" تعمل على تشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذا لرؤية مصر 2030.

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