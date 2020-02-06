«الوقاية من مرض كورونا» ندوة بغرب الإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية ندوة بعنوان "الوقاية من مرض كورونا" لأهالي الورديان والقباري، اليوم الخميس، تحت شعار "أحمي نفسك من كورونا"، في إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات، وفرع شباب غرب ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية لنشر الوعي بكيفية الوقاية من فيروس "كورونا"، خاصة أنه ينشط في فترة الشتاء، مثل إنفلونزا الطيور.وافتتح الندوة مجدي الغريب، مدير المركز، حيث أكد على خطورة فيروس كورونا، مثل أنفلونزا الطيور الذي بدأ الانتشار من الصين إلى الدول الأخرى.وتحدثت الدكتورة أمل فوزي، من مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن مرض كورونا، وهو فيروس جديد يصيب الجهاز التنفسى للإنسان وبداية ظهوره في الصين، وأعراضه تشبه الأنفلونزا من عطس وكحة والتهاب الجيوب الأنفية وارتفاع الحرارة قد تصل إلى 39 درجة، وإسهال وقيء وإفرازات مخاطية من الأنف، ويؤدي إلى التهاب رئوي حاد، وينتهي المرض بالوفاة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقلة المناعة لديهم، وهو ينتقل من بعض الحيوانات كالخفافيش والجمال إلى الإنسان.كما أكدت على الاهتمام بالتهوية الجيدة والنظافة العامة والشخصية من خلال غسل الأيدي بالماء والصابون أو الكحول، وتناول الأطعمة التي ترفع المناعة بالجسم، والإكثار من شرب السوائل واتباع العادات الصحية عند العطس وعدم استخدام الأدوات الشخصية للغير وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.