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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: صرف 35% من «مقررات فبراير»

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:46 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الحالى، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من المقررات لأصحاب البطاقات في أول أسبوع من الشهر، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت الوزارة قد أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة، خاصة السلع الأساسية، وتكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر بجانب أيضا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى كافة المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

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