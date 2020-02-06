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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تناقش استعدادات انطلاق الفصل الدراسي الثاني

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:45 ص
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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يعقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعلمين، ورئيس قطاع التعليم العام، بعد قليل، اجتماعًا مع المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس؛ لبحث مدى استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.

ويناقش الاجتماع وصول الكتب المدرسية للطلاب وتسليمها دون ربطها بالمصروفات، وتأكيد التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية، وحل أزمة عجز المعلمين في المدارس وتفعيل الغياب الإلكتروني.

ويتطرق الاجتماع لمناقشة تجهيزات المدارس وإتاحة الدروس الإلكترونية للمرحلة الثانوية، كما أعلن الدكتور طارق شوقي أمس.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه لا نية لتأجيل الدراسة.

ورد شوقي على شائعات تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا قائلًا: «أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع التأجيل والإجازات على صفحات التواصل وبعض الصحف الصفراء».

وتابع أن «الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليلًا ونهارًا مثل وزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة».

وأضاف «دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة، لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي وسنخبر الجميع في حالة أي جديد ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها».

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