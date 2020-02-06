أساليب الري الحديثة وترشيد المياه ندوة لـ مزارعي إسنا

نظمت الإدارة العامة للتوجيه المائي لجنوب الوادي بإسنا، ندوة تواصل لرفع قدرات فريق عمل التوجيه المائي بهندسة الري والمنتفعين من المزارعين؛ لشرح مميزات الري الحديث وتطبيقاته على أرض الواقع، ونشر فكر استخدام الأساليب الحديثة في الرى لترشيد الاستهلاك.كما استعرضت الندوة بحضور المهندس محمود حمدالله جامع، مدير الإدارة، والمهندس محمود أحمد محمد، مدير عام ري غرب قنا، اليوم، نماذج للتنفيذ الفعلي لتلك التطبيقات، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة منها في نشر الوعي بأهمية الري بالتنقيط والرش بدلًا من الغمر لترشيد المياه.وبدأت وزارة الري، ممثلة في قطاع تطوير الري، برئاسة الدكتور إبراهيم محمود، تنفيذ عدة مشروعات.وشملت تلك المشروعات استكمال تطوير المساقي الخصوصية على بعض الترع بقنا وإسنا، وترعة الصافورية بالشرقية، ومنطقة الوسط والمنايفة بمراحلها الأولى والثانية بكفر الشيخ وترعة الرئيسية بأسوان، كما تضمنت تطوير المساقى الخصوصية على ترعة الفنان والشيكارة بالشرقية، وترعة العطف المرحلة الرابعة بالمنوفية.