«قومي حقوق الإنسان» يطالب بإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان فى إجتماع الأخير، بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 135 سجينًا، وطلب بالتوسع بالإفراج الشرطى والعفو الرئاسى عن السجناء، كما طالب المجلس إنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى وكذلك التوسع فى استخدام بدائل الحبس الاحتياطى والتدابير الاحترازية.كما أكد على أهمية وسرعة الإحالة للمحاكمة حتى لا يظل سيف الإتهام مسلطًا على رقاب المتهمين لمدة طويلة، الأمر الذى يؤدي بدوره إلى استمرار الحبس الاحتياطى لمدد طويلة.كذلك ناقش المجلس حادثة وفاة فتاة أثناء الختان، وخلص إلى ضرورة إتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة حيث أن نسبة الختان مازالت مرتفعة حسب إحصائيات 2019 واستمرار هذه الظاهرة برغم الوفيات الناتجة عنها، والمضاعفات مثلما يحدث فى احتفالات الختان الجماعي للأطفال والتى تؤدى إلى نقل فيروس سى.كذلك ناقش المجلس مخرجات اجتماع لجنة مراجعة مقررات التعليم الأساسى من زاوية حقوق الإنسان، وأكد الأعضاء على أهمية الموضوع فى إطار العنوان الأوسع وهو التربية على حقوق الإنسان، كما أكدوا على دور المجلس فى هذا الخصوص، وعلى الحاجة لتنظيم مائدة مستديرة لمناقشة كيفية تفعيل هذا الدور.واستطرادًا لموقف المجلس القومى لحقوق الإنسان لمساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى بموجب القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المجلس يؤكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وتنفيذ كافة القرارات الدولية المعنية.