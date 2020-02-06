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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقى: الملف الليبى على جدول أعمال المجلس التنفيذى

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:44 ص
نميرة نجم
نميرة نجم
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قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي: إن جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انطلقت أعماله، اليوم الخميس، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، يتناول العديد من البنود أبرزها الملف الليبي والإرهاب.

وأضافت نجم: أن جدول أعمال الوزراء يتضمن اعتماد تقرير الدورة العادية التاسعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين "السفراء"، وبحث التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وبحث التقرير عن موضوع السنة لعام ٢٠١٩، "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا"، وبحث تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان المتخصصة وهي وتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات في المنظومة الدولية، وحسم اختيار مرشح من ثلاثة دول هى نيجيريا وأوغندا ورواندا لمنصب قاض في محكمة العدل الدولية فى لاهاي، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن وزراء الخارجية يبحثون خلال اجتماعاتهم مذكرة وخارطة الطريق بشأن موضوع السنة لعام ٢٠١٩: "إسكات البنادق: تهيئة ظروف مواتية لتنمية إفريقيا"، وبحث التقرير عن العروض التي قدمتها الدول الأعضاء لاستضافة المركز الإفريقي لأسواق التميز، وبحث معلومات مستكملة حول استراتيجية التحول الرقمي لإفريقيا (2020 - 2030)، وبحث التقرير عن التقدم الذي أحرزته منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومشاريع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن.

وأشارت السفيرة نجم، إلى وجود بنود معروضة على المجلس التنفيذي لبحثها ورفعها إلى المؤتمر القمة الإفريقية ٣٣ والذى سيعقد يومي ٩ و١٠ الجارى بأديس أبابا لاعتمادها منها مشروع البروتوكول المنقح بشأن العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومشروع النظام الأساسي لإنشاء المركز الإفريقي للدراسات والبحوث

المتعلقة بالهجرة، ومشروع النظام الأساسي لإنشاء مرصد الهجرة الإفريقي، ومشروع النظام الأساسي لإنشاء مركز العمليات القاري في الخرطوم، ومشروع قواعد إجراءات المؤتمر التي تمت مواءمتها، ومشروع النظام الإصلاح الأساسي للمفوضية الذي تمت مواءمته.

وفيما يخص الانتخابات.. أوضحت المستشار القانوني للاتحاد: أن المكتب القانوني سيدير الانتخابات خلال المجلس التنفيذي الذى سيصوت على انتخاب عضو واحد في اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته، وانتخاب ستة أعضاء في لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، وانتخاب عضو واحد في مجلس الاتحاد الإفريقى الاستشاري لمكافحة الفساد، وانتخاب أربعة أعضاء في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وانتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن من ١٢ دولة، والتي تتطلب حصول كل مرشح علي ثلثي أصوات الدول الأعضاء للفوز بالمقعد.

وأضافت السفيرة، أن المجلس سيبحث بنودًا مقترحة من الدول الأعضاء، وهي مشروع الموقف الإفريقي الموحد بشأن استرداد الأصول، وهو بند اقترحته جمهورية نيجيريا، ومشروع جدول الأعمال للدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية القادمة السابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، واجتماع التنسيق الثاني بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية "الآليات الإقليمية"، وبحث عرض لاستضافة الدورة العادية السابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي "بند اقترحته جمهورية تشاد"، واعتماد مقررات الدورة العادية السادسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

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