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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إنجي المقدم: فيلم «رأس السنة» مليء بالمفاجآت

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:44 ص
إنجي المقدم
إنجي المقدم
ا ش ا
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أعربت الفنانة إنجي المقدم، عن سعادتها بالتواجد في فيلم «رأس السنة» الذي يبدأ عرضه في دور السينما اليوم الخميس، خاصة أن قصته رائعة ومميزة وأحداثه مليئة بالمفاجآت.

وقالت المقدم في تصريحات صحفية اليوم، إن الفيلم يحمل فكرة ويوجه رسالة هامة للمجتمع، مشيرة إلى أنها متحمسة جدًا لرؤية رد فعل الجمهور على العمل، متمنية أن يحقق الفيلم النجاح المنشود.

وتوقعت المقدم أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور لتميزه، لافتة إلى أنها تجسد شخصية تُدعى «مريم» وتواجه الكثير من المشكلات مع زوجها، وتحاول إيجاد حلول لمواجهة هذه الخلافات.

وأشارت إلى أن أحداث الفيلم - الذي ينتمي لنوعية أفلام اليوم الواحد - تدور حول طبقة معينة في ليلة رأس السنة، ويتعرض أبطاله لعدة مواقف طوال العرض، لافتة إلى أنها تسعى لاختيار أدوار مختلفة تتقمص شخصياتها.

كما تدور أحداث الفيلم في محافظة البحر اﻷحمر، بين عالم اﻷثرياء داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف الصعبة عندما يلتقون معًا.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، وإياد نصار، وشيرين رضا، وجيهان خليل، وبسمة، وهاجر الشرنوبي، وتامر فرج، وتأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

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