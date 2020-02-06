بالأسماء.. الحكومة التونسية الجديدة و«النهضة» تغيب

تناقلت العديد من وسائل الإعلام التونسية، أسماء للحكومة الجديدة في تونس، بقيادة رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ.حيث أرسل حزب التيار الديمقراطي قائمته للمرشحين للحكومة، وهم: محمد عبّو، غازي الشواشي، ومحمد الحامدي.أما حزب تحيا تونس فقد أرسل قائمته لرجال الحكومة الجديدة وهم، سليم العزابي لتولي وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسنية بالشيخ لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الصحة، فضلا عن شكري بن حسين لتولي وزارة الجمعات المحلية والبيئة أو وزارة التجهيز، واقتراح منى كريّم لتولي وزارة العلاقة مع مجلس النواب.وكانت إذاعة إكسبراس أف أم التونسية قالت نقلا عن مصادرها، إنّ حركة النهضة لن تقدم مرشحين للحقائب الوزارية في حكومة إلياس الفخفاخ، يأتي هذا الوقت الذي كان فيه الأمس الأربعاء هو آخر أجل للأحزاب لإرسال قائمات بمرشحيها للحقائب الوزارية.