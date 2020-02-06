أوزباكستان تجلي مواطنيها من الصين

أعلنت شركة الخطوط الجوية في أوزباكستان، اليوم الخميس، إجلاء 251 مواطنا من الصين على خلفية تفشي فيروس "كورونا" بشكل واسع في البلاد.وأوضحت الشركة في بيان - حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية - أن جميع الركاب يخضعون حاليا للحجر الصحي في مقر إقامة مؤقت عقب وصولهم إلى مطار "طشقند الدولي"، وأنه بذلك تكتمل عملية نقل مواطني البلاد من الصين إثر تفشي الفيروس.وتعد تلك الرحلة هي رحلة الإجلاء الجوي الثالثة لمواطني أوزباكستان من الصين، ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت "كورونا" حالة طوارئ عالمية بعد تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة ومئات الوفيات داخل الصين وخارجها، ويعتقد أن مركز انتشار الفيروس هو مدينة "ووهان" الصينية.