طائرة تجسس أمريكية تحلق بالقرب من الحدود بين الكوريتين

حلقت طائرة مراقبة تابعة للقوات الأمريكية المتركزة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، فوق المناطق الحدودية الجنوبية لكوريا الجنوبية لمراقبة كوريا الشمالية على ما يبدو.وأفاد موقع لرصد حركة الطيران "إس آر آيرباند آند آفييشن" -حسبما أوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- بأن الطائرة حلقت من قاعدة أوسان الجوية التابعة للجيش الأمريكي بجنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول فوق سماء إقليمي كيونغجي وجانجون، ويأتي هذا التحليق قبل يومين من احتفال بيونج يانج بالذكرى الـ72 لتأسيس قواتها المسلحة.