إصابة 19 أجنبيا بـ«كورونا» في الصين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 19 حالة إصابة مؤكدة لأجانب بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا) الجديد، حتى ظهر اليوم بتوقيت (بكين).وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج - خلال المؤتمر الصحفي اليومي عبر الإنترنت - "تضع الصين حياة وصحة المواطنين الصينيين والأجانب المقيمين على رأس أولوياتها، وقمنا بتعبئة إمدادات طبية هائلة واحتياجات يومية ضرورية لمكافحة الفيروس".وتابعت: "ووفقا لبيانات السلطات المختصة، تم حتى ظهر اليوم السادس من فبراير تأكيد إصابة 19 أجنبيا بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد بينهم اثنان تعافيا، فيما ما يزال 17 آخرون في الحجر الصحي".وأضافت يينج "تولى الصين اهتماما كبيرا بمعالجة مخاوف ومطالب الرعايا الأجانب في الصين، وخاصة في مدينة ووهان (مركز انتشار الفيروس) بمقاطعة هوبي.. وقدمت الحكومة الصينية معلومات وخدمات استشارية بلغات عديدة في الوقت المناسب للأجانب في الصين حول سبل الوقاية من الأوبئة ومكافحتها".وتابعت يينج "تعقد وزارة الخارجية والإدارات المحلية المعنية جلسات إحاطة حول وضع الوقاية من الوباء ومكافحته للسفارات والقنصليات الأجنبية في الصين. وعززت مقاطعة هوبي الوقاية من الوباء وعلاجه للأجانب، وقدمت إرشادات للمرضى الأجانب، وأدرجت العديد من المقاطعات والمدن الأجانب الذين يعيشون بها ضمن آلية عمل الحكومات والمجتمعات المحلية لتلبية احتياجاتهم الحياتية والوقاية من الأوبئة وعلاج المصابين بها".