«تاون جاس»: ملء خزان الغاز في 20 فبراير

أعلنت شركة "تاون جاس" لتوزيع الغاز الطبيعي، والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ملئ الخزان الرئيسي للرائحة بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمحافظة الإسماعيلية، يوم 20 فبراير الجاري الساعة 11 صباحًا.وأوضحت الشركة أن سكان المحافظة سيشعرون برائحة الغاز لمن يستعمل الغاز في نفس موعد ملء الخزان، مضيفة أن عملية ملء الخزان إجراء روتيني يتم كل فترة ولا مخاوف منها، حيث لا ينتج عنها أية أضرار للمواطنين، إذا تمت بصورة ناجحة، مشيرا إلى أنها تشبه ملء خزان البنزين.وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة في محافظة الإسماعلية، مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقًا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات، وخصصن رقم طوارئ 129 لاستقبال أي شكاوى.