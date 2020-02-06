تداول 584 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت تداول 584 شاحنة و49 سيارة.وأفادت هيئة الميناء - في بيان - بأن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال أربع سفن وهي "أمانة، الحرية 2، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس"، بينما غادرت السفينة "الجونة تريدر"، مشيرة إلى أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية بسفر ووصول السفينة "سينا".