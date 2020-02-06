رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجزار يعرض تجربة مصر فى إنشاء المدن الجديدة أمام سفير ألمانيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:32 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالسفير سيريل نون، السفير الألمانى بالقاهرة، ورئيس القسم الاقتصادى بالسفارة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى المجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة المصرية فى إنشاء المدن الجديدة، من أجل استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، والفرص الاستثمارية المختلفة، وكذا تنفيذ شبكة الطرق القومية، للوصول إلى المناطق التنموية الجديدة، وربط محاور التنمية ببعضها البعض، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع مستوى تغطية خدمات الصرف الصحى، حيث ارتفعت النسبة بالمناطق الريفية من 12 % عام 2014: نحو 38 % حاليًا.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية من حوالى 7 % حاليًا إلى نحو 14 %، من أجل استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، حيث يتم حاليًا إنشاء عدد كبير من مدن الجيل الرابع الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مركزًا لريادة المال والأعمال.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، حيث يتم عرض عدة بدائل على المواطنين المقيمين بالمناطق غير الآمنة (التعويض النقدى – توفير وحدة بديلة بأحد المشروعات – العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، ويتم صرف مبلغ مالى للمواطن لاستئجار وحدة طوال فترة التطوير).

من جانبه أشاد السفير سيريل نون، السفير الألمانى بالقاهرة، بالإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والجهد المبذول فى مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هناك رغبة كبيرة من الشركات الألمانية للمساهمة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة المصرية.​

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

منذ حوالي 18 ساعة

فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

منذ حوالي 17 ساعة

تحطم طائرة في تركيا.. خرجت عن مسارها وانشطرت لنصفين

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

تفحم 4 أشخاص في حريق شقة بالجيزة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

5 عادات خاطئة داخل المطبخ تضر بصحتك

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة

«مريم وإسلام».. قصة حب تُكلل غدًا بالزواج

اختيار صلاح السعدنى شخصية مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

معرضين للفنانين باهر أبوبكر وأحمد عسل بمركز محمود مختار.. غدًا