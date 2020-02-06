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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
راندا التوني
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سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، وبلغت قيمته في بنك مصر 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع.

ووصل سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع، خلال بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي 17.49 جنيه للشراء، و17.62 للبيع، فيما سجل السعر طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي 17.45 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

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