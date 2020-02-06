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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

11 ميدالية وجائزة لطالبات عين شمس في «أسبوع فتيات الجامعات»

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:28 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسراء جمال
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حصد وفد طالبات جامعة عين شمس بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس إحدى عشر ميدالية وجائزة خاصة في الحديث الشريف.

وشارك وفد طالبات الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب بإدارة محمد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وحصل النشاط الفنى على ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، حصل كورال الموسيقى على المركز الأول، كما حصل أيضا كورال الغناء على المركز الأول، وحصلت الطالبة مريم نبيل على المركز الأول غناء فردى، وحصلت الطالبة نادين حسام على المركز الثاني في عزف منفرد آلة الكمان، والمركز الثالث فى الكرنفال الاستعراضي.

وفى معرض الفنون التشكيلية لغير المتخصصين حصلت على المركز الأول فى الأشغال الفنية الطالبة الشيماء منصور، كما حصلت الطالبة جهاد نوح على المركز الثاني فى الرسم الزيتى.

وحصل النشاط الثقافي على جائزة خاصة فى مسابقة الحديث الشريف استحقتها الطالبة إسراء مجدى، كما فازت الطالبة هبه علاء الدين بالمركز الثاني فى مسابقة المقال، وفازت الطالبات رينيه ممدوح، والطالبة تقي عماد بالمركز الثالث في مجلة الحائط بعنوان "حضارة مصر"، وحصل أيضا النشاط العلمى على المركز الثالث فى مجال الميكاترونك والمستوى الثانى عام فى النشاط العلمي.

كما حصل نشاط الجوالة على مستوى أول في جميع المجالات، وحصلت الجوالة ماسه وائل على مثالي عام الدورة، والجوالة رضوى هلال على مثالي الوفد.

وفاز فريق الكرة الخماسي طالبات بالمركز الثالث بعد خوضه خمس مباريات قوية حافظ خلال أربعة منها على شباكه نظيفة وهدف وحيد خلال المباراة الخامسة أمام نظيره من التعليم العالى.

وقد كرم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم المستضيفة لفعاليات الاسبوع الخامس جميع الوفود المشاركة تلا ذلك حفل فنى غنائى قدم خلاله كورال جامعة الفيوم عددا من الأغانى الوطنية والطربية.

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