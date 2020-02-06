سوداني يحاول تهريب 17 iPhone بمنفذ «قسطل» البري

تمكن رجال الجمارك بمنفذ "قسطل" البري، الوردية الأولى برئاسة بهاء الدين عطية من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة مخالفة لقانون الاتصالات رقم ١٠لسنة ٢٠٠٣، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥، وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.بناء على مذكرة الاشتباه المقدمة من أحمد المراغي مسؤول الأمن الجمركي بمنفذ "قسطل"، والمذكرة المقدمة من رئيس مباحث منفذ "قسطل"، تبين باعتزام الراكب "ع. ج. أ" سوداني الجنسية قادم من السودان تهريب عدد من الهواتف المحمولة.وبالعرض على بهاء الدين عطية مدير جمرك قسطل قرر تشكيل لجنة تفتيش امتعة الراكب المذكور من كلٍ من إسلام عبدالرحمن، ومحمد جمعة، ومحمود عبدالرحمن مأموري الحركة بمنفذ "قسطل" فتبين وجود 17 هاتفًا محمولًا، ماركة "iphone 7"، و"7+ iPhone" مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 3 لسنة 2020 وحرره أحمد حسني، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.