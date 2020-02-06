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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلة أمريكية: طالبان تختطف مقاولا أمريكيا في أفغانستان

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، اليوم الخميس، أن مسلحين تابعين لحركة طالبان اختطفوا مقاولا أمريكيا من إقليم خوست في أفغانستان.

وقال مسؤولون أمريكيون لمجلة نيوزويك، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن طالبان اختطفت مارك فريرتشز الجمعة الماضية في خوست، وهو إقليم يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد والذي تقطنه الغالبية من عرقية البشتون، والمتاخم للحدود مع المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية، وهي منطقة نامية بين أفغانستان وباكستان.

وذكرت المجلة- في نبأ حصري نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم- أن فريرتشز هو مقاول أمريكي وغواص سابق بالبحرية الأمريكية. ووفقًا لحسابه على شبكة لينكد إن للتواصل المهني، فقد عمل فريرتشز مهندسا مدنيا في العديد من مناطق الصراع من العراق إلى السودان خلال السنوات العشر الماضية، حيث تولّى قيادة مشاورات حول العقود اللوجستية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وأخبر المسؤولون الأمريكيون مجلة نيوزويك بأن فريرتشز كان يسافر بانتظام إلى أفغانستان منذ عام 2012.

وفي حين لم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، يعتقد المسؤولون الأمريكيون بأن شبكة حقاني التابعة لطالبان هي المسؤولة عن تنظيم عملية الاختطاف. ولم تتمكن نيوزويك من تحديد كيف اختُطِف فريتشز بالضبط، إلا أن وزارتي الخارجية والدفاع إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تبذل جهودا مشتركة لتحديد موقعه وإطلاق سراحه.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه في حال ما إذا أصبح إنقاذ الرهينة خيارًا أمام القادة العسكريين، فعادة ما يتم إسناد المهمة إلى قوات العمليات الخاصة الأمريكية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أجرت القوات الأمريكية عمليات برية وأخرى لجمع المعلومات والاستخباراتية لتتبع مكان وجود فريرتشز أثناء التنقل في تضاريس أفغانستان الصعبة والطقس الشتوي القاسي الذي حال دون قيام الطائرات العسكرية الأمريكية بمهام المراقبة الجوية.

وفي هذا الصدد، قالت هولي جينسين، المتحدثة باسم فرقة تحرير الرهائن التابعة لمكتب "إف بي آي"، إن: "رفاهية وسلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج هي أحد أهم أولويات وزارة الخارجية"، مضيفة أنها ليس لديها تعليق إضافي.

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