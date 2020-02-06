صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع -، بدعم من التحسن التدريجى فى أداء بعض الأسهم القيادية والكبرى بالسوق.وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 54. 0%، بما يعادل 76 نقطة ليصل إلى مستوى 14064 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة المهم عند 14100 نقطة.كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 37. 0%، بما يعادل 4.64 نقطة ليصل إلى مستوى 1272 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 101 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 25.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.711 ألف صفقة شراء وبيع.