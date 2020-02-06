محافظ أسوان: نفتح شرايين جديدة من الطرق خلال الفترة المقبلة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات غير مسبوقة لفتح شرايين جديدة من الطرق وخاصة الطريق الإقليمي الشرقي (العلاقي _كوبري أسوان الملجم) والذي تم تنفيذ 30% منه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية، ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 11 مترًا وبتكلفة 473،8 مليون جنيه.وأشار إلى أن المحور الجديد يهدف لتحويل حركة نقل الخامات المحجرية خارج المدينة بعيدا عن الطرق الداخلية للحد من تهالكها مع شبكات البنية الأساسية بها، كما أنه سيساهم فى ربط المحافظة استثماريا وسياحيا وتجاريا بموانئ البحر الأحمر حيث أن الطريق الجديد يمتد من طريق (أسوان_ برنيس) إلى الطريق الصحراوي الغربي (أسوان _القاهرة) وخاصة أنه سيتم إنشاء كوبري في نهاية الطريق فوق خطوط السكك الحديدية لربطه مباشرة بكوبري أسوان الملجم لتسهيل الحركة المرورية مع عدم الإضرار بمساكن المواطنين.جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده محافظ أسوان مع اللواء محمد مصطفى رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد لاستعراض المشروعات المستقبلية والجارية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعمير، وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان ومديري الطرق والمشروعات والمكتب الفني والمالية والشئون القانونية وجهاز التعمير.كشف اللواء أشرف عطية، عن أنه سيتم البدء في 3 مشروعات جديدة هي تطوير السوق السياحى القديم وميدان المحطة والحديقة النباتية بعد إعداد المقايسات والتصميمات لإضفاء اللمسات الجمالية لهم المرتبطة بالتراث الأسوانى بإعتبارهم واجهة عاصمة الشباب الأفريقي، حيث تم عرض التصور العام لتطوير السوق على مراحل تشمل الأرضيات والتندات والواجهات واليافطات الموحدة لأنشطة المحلات والبازارات مع إعادة تصميم ميدان المحطة والحديقة النباتية بشكل حضارى يليق بمكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.وأوضح المحافظ، أنه بالتوازى تم الإتفاق مع جهاز التعمير على الاسراع فى معدلات تنفيذ وتسليم قرى الظهير الصحراوي في إبريم ووادي العرب والمرحلة الثانية من بنبان الجديدة مع قرية أبوسمبل الجديدة وهى تتضمن 300 بيتًا ريفيًا، بجانب رفع كفاءة طريق كيما بطول 1.2 كم، علاوة على الانتهاء من إنشاء 184 بيتًا بكركر و3 عمارات ضمن مشروع تطوير منطقة الصحابي العشوائية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإنارة 5 قرى هى المنصورية والمنشية الجديدة ووادي خريت ووادي الرديسية ووادي العلاقي.