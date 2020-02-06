ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الجليدية في تركيا إلى 38 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الجليدية التي غمرت طريقا جبليا في شرق تركيا إلى 38 شخصا.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أنه كان قد تم الدفع بنحو 300 من أفراد الإنقاذ للتعامل مع انهيار وقع يوم الثلاثاء الماضي، وقتل بسببه خمسة أشخاص، إلا أن انهيارا آخر وقع أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 33 من رجال الإغاثة.وأوضحت السلطات أنه تم إنقاذ 30 شخصا من تحت الثلوج، ونقلهم إلى المستشفى، إلا أنه يعتقد أنه مازال هناك عددا آخر محاصرا تحت كتل الثلوج.