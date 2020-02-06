البرلمان يناقش أول تعديل مقدم على قانون المعاشات الجديد.. الأحد

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، تناقش خلالها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف إعادة تسويات معاشات الأجر المتغير لحل مشكلة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، بالإضافة لمناقشة مشروع قانون بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.وتبدأ لجنة القوى العاملة اجتماعاتها، بعقد اجتماعين يوم الأحد المقبل، لنظر: مشروعي قانونين مقدمين من النائبين: محمد وهب الله، خالد محمد عبد العزيز شعبان و60 نائبًا وهو ما يعادل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، واستكمال نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سولاف درويش، محمود عطية، محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.