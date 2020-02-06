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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الأسهم الآسيوية بدعم هدوء المخاوف بشأن «كورونا»

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:18 ص
جريدة الدستور
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم هدوء المخاوف بشأن تفاقم تداعيات فيروس "كورونا" السلبية على الاقتصاد الصيني، وذلك بدعم التدابير المالية التي أقرتها السلطات الصينية بهدف دعم استقرار الأسواق، إلى جانب قرار بكين تخفيض الرسوم الإضافية على بعض المنتجات الأمريكية ابتداء من 14 فبراير الجاري.

وارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 2.38% ليصل إلى 23873 نقطة، وصعد مؤشر"شنجهاي" الصيني بنسبة 1.72% ليصل إلى 2866 نقطة، كما سجل مؤشر "هانج سينج" ارتفاعا بنسبة 2.36% ليصل إلى 27425 نقطة، كذلك صعد مؤشر "سنغافورة" إلى 3223 نقطة بارتفاع 0.74%.

وأعلنت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني، صباح اليوم، تخفيض نسبة الرسوم الإضافية على بعض المنتجات الأمريكية ابتداء من 14 فبراير الجاري، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد ظهر يوم 14 فبراير، حيث سيتم تخفيض معدلات الرسوم المقررة بنسبة 10% و5% على قائمة المنتجات الأمريكية الخاضعة لرسوم جمركية إضافية في 1 سبتمبر 2019 إلى النصف.

ويأتي قرار الصين بخفض معدلات الرسوم الإضافية إلى النصف بعد أن أعلن الجانب الأمريكي في 16 يناير الماضي خفض الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 15% على المنتجات الصينية التي تبلغ قيمتها حوالي 120 مليار دولار اعتبارا من 14 فبراير الجاري أيضا.

وعلى صعيد متصل، تكثف السلطات الصينية جهودها لدعم الأسواق في مواجهة خطر "كورونا" عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية الموسعة تشمل ضخ سيولة نقدية بقيمة 57 مليار دولار، وتمديد فترة السماح للشركات التي تواجه صعوبة في الالتزام بالموعد النهائي للامتثال لقواعد إدارة الأصول الجديدة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية واللجنة الوطنية للصحة موافقتها على تسجيل التجارب السريرية على عقار (ريمدسيفير) المضاد للفيروسات، فيما ستبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في تناول الدواء.

وقال رئيس برنامج التجارب السريرية للدواء تساو بين، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عقار "ريمدسيفير" هو دواء طورته شركة الأدوية الأمريكية (جيلياد للعلوم)، حيث أظهر الدواء في تجارب سابقة على الخلايا والحيوانات نشاطا جيدا مضادا لفيروسي "سارس" و"كورونا".

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