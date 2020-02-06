4 قطاعات تهبط ببورصة قطر بمستهل تعاملات اليوم

هبط المؤشرات الرئيسية لبورصة قطر، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدعومة بهبوط أسهم 4 قطاعات تصدرها قطاع البنوك.وتراجع المؤشر العام لسوق قطر بنسبة 0.72% خاسرة 73.98 نقطة، لتصل إلى مستوى 10223.56 نقطة، حيث جرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 25.3 مليون سهم بقيمة 69.6 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 1704 صفقة، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 32 سهمًا، واستقر سهمين.وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.5%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%.من ناحية آخرى، أعلنت شركة دلالة للوساطة إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، عن تلقيها قرار من لجنة التظلمات التابعة لهيئة قطر للأسواق المالية في التظلمات المرفوعة من شركة دلالة للوساطة، حيث تم تأييد الغرامة المفروضة على الشركة في التظلم رقم 112019 والتي تبلغ 200 ألف ريال قطري، كما تم تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة في التظلم رقم 122019 من 5 مليون ريال إلى 200 ألف ريال.فيما أعلنت مجموعة QNB عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات.ويعد الإصدار جزءً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.