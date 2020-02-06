رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4 قطاعات تهبط ببورصة قطر بمستهل تعاملات اليوم

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:18 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
طباعة
هبط المؤشرات الرئيسية لبورصة قطر، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدعومة بهبوط أسهم 4 قطاعات تصدرها قطاع البنوك.

وتراجع المؤشر العام لسوق قطر بنسبة 0.72% خاسرة 73.98 نقطة، لتصل إلى مستوى 10223.56 نقطة، حيث جرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 25.3 مليون سهم بقيمة 69.6 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 1704 صفقة، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 32 سهمًا، واستقر سهمين.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.5%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%.

من ناحية آخرى، أعلنت شركة دلالة للوساطة إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، عن تلقيها قرار من لجنة التظلمات التابعة لهيئة قطر للأسواق المالية في التظلمات المرفوعة من شركة دلالة للوساطة، حيث تم تأييد الغرامة المفروضة على الشركة في التظلم رقم 112019 والتي تبلغ 200 ألف ريال قطري، كما تم تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة في التظلم رقم 122019 من 5 مليون ريال إلى 200 ألف ريال.

فيما أعلنت مجموعة QNB عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات.

ويعد الإصدار جزءً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

ترحيب نسائى بتصديق السيسى على قانون حبس الممتنعين عن دفع النفقة

منذ حوالي 10 ساعات

سماع دوي انفجارات بدمشق.. والدفاعات الجوية ترد

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

تفحم 4 أشخاص في حريق شقة بالجيزة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

5 عادات خاطئة داخل المطبخ تضر بصحتك

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة

«مريم وإسلام».. قصة حب تُكلل غدًا بالزواج

اختيار صلاح السعدنى شخصية مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

معرضين للفنانين باهر أبوبكر وأحمد عسل بمركز محمود مختار.. غدًا