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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك يقود ارتفاعات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
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دفعت الارتفاعات القوية لأسهم 6 قطاعات، مؤشرات بورصة الكويت للصعود لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، أخر تداولات الأسبوع.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحا 11.84 نقطة ليصل إلى مستوى 6269.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحًا 17.24 نقطة ليصل إلى مستوى 6980.70 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحًا 0.65 نقطة ليصل إلى مستوى 4861.64 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 125.7 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار كويتي عبر 3232 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاعى الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "شركة الشعبية الصناعية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.75%، تليه شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.77%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.45%، فيما تصدر سهم "شركة أصول للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.30% ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 8.45%، ثم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 7.60%.

وفى سياق متصل، أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، عن توقيع عقد قرض لأجل مع أحد البنوك التقليدية بالكويت بقيمة 1.5 مليون دينار كويتى، وذلك لتمويل التوسع فى أنشطة الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، أن فترة سداد القرض تبلغ 3 سنوات، على أقساط ربع سنوية، ومعدل الفائدة السنوى 2% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزى، ومن المتوقع أن يتم استخدام القرض بالكامل خلال الربع الأول من هذا العام.

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