5 ميداليات لـ «بنها» في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

حصدت جامعة بنها 5 ميداليات في أسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذي أقيمت فعالياته بجامعة الفيوم وشاركت فيه 25 جامعة مصرية.وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة بالجامعة.وهنأ السعيد الطالبات الفائزات، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.من جانبه، أكد الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب أن الطالبة زينب محمود بكلية الطب البشري حصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة حفظ القرأن الكريم والطالبة آمنة عبدالعزيز بكلية التجارة على الميدالية الذهبية في الغناء الفردي.ولفت إلى أن الطالبة إسراء محمد بكلية التربية النوعية حصلت على الميدالية البرونزية في الموسيقى والطالبة تقى عاطف بكلية الطب البيطري على الميدالية البرونزية في سباق الطريق وحصلت الطالبة هند سمير بكلية الهندسة ببنها على برونزية الميكاترونك، مضيفًا أن فريق الجوالة بالجامعة حصل على المستوى الأول في جميع المجالات.