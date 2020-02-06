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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كفر الشيخ تفتح التطوع للعمل بالتدريس لـ أصحاب المؤهلات العليا

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:09 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عنز
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن فتح باب العمل التطوعي بالمواد التي بها عجز على مستوى الإدارات التعليمية، بشرط حصول المتطوع على مؤهل تربوي.

ومن جانبها، شددت الدكتورة بثينة عبدالله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على جميع مديرى الإدارات، بالالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن، وتحديد الأماكن التي بها عجز، وتشكل لجنة تحت مسئولية كل إدارة تعليمية، لتسكين المتطوعين بالأماكن التي بها عجز كل في تخصصه حسبما ورد للمديرية من الإدارات بالعجز والزيادة.

وأكدت وكيل الوزارة - في بيان - أن العمل التطوعي لمدة 3 أشهر، وسيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى، لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة لمدة عام.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وافق على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.

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