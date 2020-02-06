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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء لدعم الصناعة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:05 ص
هالة أبو السعد
هالة أبو السعد
محمد جعفر
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تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والصناعة، بشأن تخفيض أسعار الطاقة لاسيما الكهرباء لجذب الاستثمار في المجال الصناعي.

وقالت إن الصناعة المصرية هي عماد الاقتصاد المصري، وتلقى قبولًا واهتمامًا من القيادة السياسية، فأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة المصرية أولوية ضمن اهتمامات الدولة المصرية، لكن لا تزال تعاني الصناعة المصرية من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.

وأكدت أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما الكهرباء، فنجد أن أسعار الكهرباء في المصانع أعلى من المعدلات الدولية، وهناك دولا عديدة خاصة على المستوى العربي والأفريقي تنخفض فيها أسعار الكهرباء للمصانع بشكل ملحوظ مقارنة بمصر.

وأوضحت: على سبيل المثال أن تعريفة الكهرباء للمصانع في مصر 7 سنت، وهو أعلى من المعدلات في الدول الأخرى، فطبقا لأحدث الدراسات نجد أنه في حين الجزائر 2.1 سنت، وأثيوبيا 3.6 سنت، وتركيا 3.5، وغير ذلك الكثير.

وطالبت بضرورة تقييم وتعديل تكلفة الطاقة الكهربية للمصانع في مصر كي تكون البيئة مهيأة لجذب الاستثمارات، وتشغيل العديد من المصانع دون أن ترهق بتكلفة الطاقة، وتوفير نظرة جادة من الحكومة في التعامل مع المستثمرين المصريين، ويجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل في ظل مناخ مناسب.

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