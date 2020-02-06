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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البدري يؤكد ثقة مصر في فوز الصين بمعركتها ضد «كورونا»

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:12 ص
محمد البدري
محمد البدري
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أكد الدكتور محمد البدري سفير مصر في بكين تضامن وثقة مصر حكومة وشعبا مع الصين في معركتها ضد الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا) الجديد.

وقال البدري- في رسالة تضامن مع الشعب الصيني اليوم الخميس- "نحن واثقون تماما من فوزكم في المعركة ضد كورونا، وأنكم قادرون على ذلك، فعلى مدى تاريخكم الطويل لم تعرفوا مطلقا الهزيمة، وتخرجون من معارككم منتصرين، واليوم لا يختلف عن أمس، وستحققون في النهاية الفوز في المعركة ضد هذا المرض، ونحن واثقون من ذلك".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل رسالة تضامن وصداقة وأخوة إلى شقيقه الرئيس الصيني شي جين بينج أكد فيها ثقته في قدرة الصين على الفوز في هذه المعركة".

وتابع السفير المصري "إننا واثقون من أن المعجزة الاقتصادية التي حققتموها وسطرتها جميع الكتب ستمتد إلى جميع المجالات، وستفوزن في النهاية في هذه المعركة" ضد فيروس كورونا الجديد".

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