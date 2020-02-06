«المصيلحي» يلتقي بأعضاء مجلس اللجنة الرياضية بالتموين (صور)

التقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة، وفريق كرة القدم الخماسية، حيث تم تكريم الفريق لحصوله على المركز الأول لدوري الاتحاد الرياضي للمصالح والهيئات الحكومية، بحضور سامى مختار رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.وقدم المصيلحي التهنئة للفريق وأعضاء الجهاز الفني مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهد والعطاء وتحقيق مزيد من الانتصارات.كما سلم الشهادات لكافة أعضاء الفريق وجهازه الفني.