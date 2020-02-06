دعوى أمريكية تكشف تمويل بنك قطر للإرهاب في سوريا

رفع ماثيو شيرير، الأمريكي الذي احتجزه الإرهابيون في سوريا كرهينة لعدة أشهر في عام 2013، قضية على بنك قطر الإسلامي، لدعمه الجماعات الإرهابية التي كان في حوزتها طوال فترة أسره في سوريا، إذ نشرت "النيوزويك" الأمريكية تفاصيل القضية التي رفعها المصور الصحفي على البنك لتسهليه العمليات الإرهابية ونقل المتطرفين.بعد أكثر من 6 سنوات من الفرار من خلال نافذة سفلية صغيرة في غرفة احتجاز مؤقتة في سوريا، رفع شيرير دعوى قضائية في يناير ضد بنك قطر الإسلامي "QIB"، مدعيًا ​​أن المتطرفين في تنظيم القاعدة كانوا مدعومين بالتبرعات والجمعيات الخيرية التي يتم توجيهها عبر البنك.وتابعت "النيوزويك"، أن ماثيو يسعى لمحاكمة المتورطين في احتجازه كرهينة في سجون الجماعات الإرهابية في سوريا، حيث تم احتجازه كرهينة من قبل جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة والتي تعمل الآن تحت اسم "حياة التحرير الشام وأحرار الشام".وقال شيرير لمجلة "نيوزويك" من فلوريدا حيث يعيش الآن: "الأمر لا يتعلق بالمال فقط، إنه تتعلق بوضع هذه القصة الكاملة في حياتي ورائي وعدم الحديث عنها مرة أخرى"، تابعت "النيوزويك"، أن قضية شرير تفتح النار على النظام القطري وعلى أسرة آل ثاني الحاكمة فيها.كما قال ماثيو، أن إحدى المنظمات المذكورة في الدعوى، هي مؤسسة قطر "الخيرية"، التي تعمل منذ فترة طويلة مع الأمم المتحدة وتم الاحتفال بإنجازاتها الإقليمية.وتشير البرقيات المسربة التي حصلت عليها "النيوزويك"، عام 2009، إلى أن الحكومة الأمريكية كانت قلقة بشأن المنظمة بسبب "أنشطتها المشبوهة في الخارج وعلاقاتها مع المتطرفين"، بالإضافة إلى "نيتها واستعدادها لتقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية التي ترغب في مهاجمة الأشخاص أو المصالح الأمريكية".وصرح بنك قطر الإسلامي، لمجلة "نيوزويك" في رسالة بالبريد الإلكتروني بأنها "على علم بالقضية في فلوريدا ولكنها تنفي هذه المزاعم"، قال البنك إنه "يفخر بمكانته كبنك إسلامي رائد ومبتكر وعالمي يلتزم بأعلى المعايير المصرفية والتنظيمية الدولية، بما في ذلك تلك التي تحارب تمويل الإرهاب"، وقال البيان إن المؤسسة "استعانت بمحام للدفاع عن المزاعم وحل القضية في أسرع وقت ممكن"، ولم تستجب الحكومة القطرية ولا السفارة القطرية في الولايات المتحدة لطلبات "نيوزويك" للتعليق على الدعوى، وفق قولها.قصة احتجاز شيريرسافر شيرير أولًا إلى سوريا في نوفمبر 2012 كصحفي مستقل لتوثيق الحرب الأهلية في البلاد، وانتقل إلى حلب لرصد القتال عن قرب في ديسمبر 2012، كما قضى أكثر من أسبوعين يسرد تفاصيل الحرب، حتى أسر من قبل 3 رجال ملثمين ومسلحين، وبدأ في محنة استمرت 211 يومًا، وقال "إن المكان الذي احتجزت فيه يصيب بالجنون".تعرض شيرير للضرب بانتظام من قبل خاطفيه، الذين جوعوه، ورفضوا وصوله إلى دورات المياه أو الصرف الصحي لعدة أيام، وهددوه بالإعدام، وتابع أن أنواع التعذيب التي تلقاها في محبسه كانت منحة مقدمة من الحكومة القطرية للرهائن، وقضى وقت احتجازه مع أحرار الشام، وقال أحد أعضاء أحرار الشام لشيرير إن المجموعة كانت تحتجزه "على ثقة" بالنصر.كانت المجموعتان كلتا المنظمتين الإرهابيتين، يعملان بدعم مالي من قبل "الإمارة الخليجية الصغيرة"، لاسيما في عام 2014، حدد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، ديفيد كوهين قطر باعتبارها "ولاية متساهلة بشكل خاص" لجمع التبرعات الإرهابية.استندت شكوى شرير إلى الأدلة والشهادات التي قدمت إلى لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب النواب للخدمات المالية في عام 2003، مدعيا أن "قطر الخيرية"، لعبت دورا حاسما في البنية التحتية الإرهابية العربية الأفغانية"، عن طريق غسل وتحويل الأموال المملوكة لأسامة بن لادن وحلفائه.